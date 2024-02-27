〈財報〉梅西百貨全年、Q1財測黯淡 祭出提振營運成長計畫

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-27 21:39

梅西百貨 (Macy "s Inc.) 周二 (26 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，營收、獲利均優於分析師預期，不過由於服飾和鞋子需求疲軟，其全年營收預測低於分析師預期。值得注意的是，該公司還公布提振營運成長計畫，其中包括關閉 150 家門市、提升高檔品牌百貨成長。

展望未來，梅西百貨預估 2024 會計年度全年營收淨銷售額介在 222 億至 229 億美元之間，低於分析師平均預期的 229.5 億美元，全年經調整後每股獲利介在 2.45 至 2.85 美元之間，中間值低於分析師平均預期的 2.76 美元。至於本季 (第一季)，該公司估每股獲利介在 0.1 至 0.16 美元，遠不及分析師普遍預期的 0.45 美元。

提振營運成長計畫方面，梅西百貨打算在未來三年陸續關閉近三分之一的同名美國門市，到 2026 年將有高達 7.5 億美元的資產變現。另外，該公司沒有透露受關店影響的員工人數，不過多數門市相鄰不遠，因此員工可能可以申請調動。

與此同時，梅西百貨還計劃在 2026 年新增 15 家布魯明黛百貨公司 (Bloomingdale "s) 和 30 家 Bluemercury 百貨公司，以加速其高檔品牌的成長。

有外媒報導指出，梅西百貨關閉門市此舉是想擊退兩家尋求收購該公司的激進公司。去年 12 月，Arkhouse Management Co. 和 Brigade Capital Management 提出 58 億美元的收購要約，不過梅西百貨拒絕這項提議，但 Arkhouse 上周向梅西百貨董事會提名九名董事，仍在繼續努力。

根據財報，梅西百貨去年第四季 (截至今年 2/3) 營收年減 2.4% 至 83.8 億美元，不過高於分析師預估的 80.9 億美元，該季淨損 7,100 萬美元，合每股虧 0.26 美元，較前一年同期虧損 5.08 億美元或每股虧 1.83 美元有所收窄、剔除包括 10 億美元減值和重組成本非經常性項目後，經調整後每股獲利報 2.45 美元，高於分析師預估的 1.98 美元。

另外，梅西百貨去年第四季同店銷售年減 5.4%，低於分析師預期的 4.7%。值得注意的是，其同名品牌的同店銷售額下降 6%，而高檔品牌布魯明黛百貨的銷售額下滑 1.5%、銷售美容和護膚產品的 Bluemercury 銷售額成長 2.3%。有分析指出，雖然梅西百貨整體銷售額較前一年同期有所下降，但其美容和折扣類別在假期季節表現良好。