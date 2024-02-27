〈美股早盤〉投資人靜待經濟數據公布 主要指數開平走低

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-27 22:46

美股主要指數周二 (27 日) 開平走低，投資人靜待通膨報告和其他經濟數據出爐，這些數據將影響降息預期併考驗近期美股的漲勢。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 10 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.2%。

美股開盤前主要指數期貨狹幅波動，投資人情緒謹慎，靜待未來將公布的經濟數據與聯準會 (Fed) 官員發言，以尋找利率前景的線索。

本周美國經濟數據備受關注，Fed 青睞的通膨指標將於周四公布，最受市場矚目。在就業和物價上漲數據強於預期後，市場已經降低了對 Fed 提早且快速降息的預期，將首次降息的押注推遲到 6 月或 7 月。

Northwestern Mutual Wealth Management Co . 股市首席投組經理 Matt Stucky 表示，Fed 不太可能像市場預期的那樣迅速採取行動，前幾個月的數據僅證實首次降息被推遲到第三季。

美國商務部周二公布數據顯示，1 月耐久財訂單月增率初值下滑 6.1%，低於市場預期的 - 5%，去年 12 月前值自 0% 下修至 - 0.3%，為 2020 年 4 月以來最大降幅。該月扣除運輸類的耐久財訂單月增率初值報 - 0.3%，低於預期的 0.2%，前值自 0% 下修至 - 0.5%。

此外，美國 1 月扣除飛機的非國防資本核心耐久財訂單月增率初值成長 0.1%，符合市場預期，前值自 0.2% 下修至 - 0.6%。

耐久財是指至少可以使用 3 年的物品，如汽車、電腦、家用電器、飛機、通訊設備，它們代表企業投資支出的重要組成部分，而核心資本貨物訂單的數據被市場密切留意，為衡量關鍵的商業支出計畫。

截至台北時間周二（27 日）22 時許：

焦點個股：

梅西百貨 (M-US) 早盤股價上漲 5.91%，至每股 20.44 美元

梅西百貨 (Macy "s Inc.) 周二美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，營收、獲利均優於分析師預期，不過由於服飾和鞋子需求疲軟，其全年營收預測低於分析師預期。值得注意的是，該公司還公布提振營運成長計畫，其中包括關閉 150 家門市、提升高檔品牌百貨成長。

高通 (QCOM-US) 早盤股價上漲 1.13%，至每股 158.80 美元

根據外媒周二 報導，高通收購以色列半導體公司 Autotalks Ltd. 的交易面臨英國反壟斷監管機構的正式調查，因為擔心該交易可能妨礙市場競爭。英國競爭與市場管理局 (CMA) 將 4 月 25 日定為最後期限，以決定是否批准此交易，或提交深入調查。

惠而浦 (WHR-US) 早盤股價上漲 1.13%，至每股 108.56 美元

惠而浦公司周二表示，計劃在未來 3 年內擴大其北美家電業務的獲利率，看好美國房屋銷售在經歷了因房貸利率高企而導致需求下降的艱難時期後出現反彈。這家總部位於密西根州的公司在投資人大會前的演講中表示，預計到 2026 年，北美地區將占其總收入的 30% 左右。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月耐久財訂單月增率報 - 6.1%，預期 - 4.9%，前值 - 0.3%

美國 1 月核心耐久財訂單月增率報 - 0.3%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國去年 12 月房價指數月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國去年 12 月房價指數年增率報 6.6%，前值 6.7%

美國 2 月經濟評議會消費者信心指數預期 114.8，前值 114.8

華爾街分析：

花旗集團策略師說，他們不認為美國股市正處於 1999-2000 年那樣的泡沫中，並暗示股市反彈可能會蔓延到其他產業。股票的本益比遠低於 2000 年的水準，儘管圍繞科技公司的現金流預期有所上升，但對其他行業集團的預測並未被誇大。這支持了股市普遍上漲的理由。