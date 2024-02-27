去年外幣保單買氣冷 新契約保費占比探五年新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-27 19:11

金管會今 (26) 日公布，壽險業去 (2023) 年外幣保險商品新契約保費收入為新台幣 2637.52 億元，年減 36%，其中投資型保險約 620.72 億元、年減 51%，傳統型保險約 2016.8 億元、年減 29%。外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入 39.29%，為近五年來最低。

觀察近 5 年來外幣保單新契約保費收入的占比，2019 年為 40.7%、2020 年為 53.84%、2021 年為 57.28%、2022 年為 53.2%，2023 年下滑至 39.29%。

美元保單向來為外幣保單銷售的最大宗，根據統計，去年新契約保費收入為 80.5 億美元，年減 39%，其中美元投資型保單新契約保費 16.18 億美元、年減 59%，美元傳統型保單新契約保費 64.32 億美元、年減 30%。

綜合來看壽險業辦理外幣保險商品業務，投資型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、安聯人壽、三商美邦人壽；傳統型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、凱基人壽、富邦人壽。

保險局副局長蔡火炎指出，去年受到美國聯準會快速升息及強勢美元的影響，使得美元投資型及傳統型保單買氣雙雙下滑；澳幣保單保費收入增加，主因投資人預期澳洲經濟轉強所致；人民幣保單方面，主要跟中國經濟成長放緩有關，加上人民幣兌台幣相對升值，因而降低消費者購買意願。

蔡火炎說明，壽險業辦理美元保險商品業務方面，投資型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、安聯人壽、三商美邦人壽；傳統型新契約保費收入前三名公司依序為凱基人壽、國泰人壽、富邦人壽。

澳幣保單商品方面，去年新契約保費收入為 6.13 億澳元，年增 216%，其中，澳幣投資型保單新契約保費 5.32 億澳元，年增 343%，澳幣傳統型保單新契約保費 0.81 億澳元，年增 9%。