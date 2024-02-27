系微符合Arm伺服器規範 成首家通過的BIOS獨立供應商

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-27 17:10

BIOS 大廠系微 (6231-TW) 今 (27) 日宣布，Supervyse OpenBMC 韌體方案已在輝達(NVDA-US) NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片平台上，通過 Arm (ARM-US) 伺服器基礎管理需求(Server Base Manageability Requirements, SBMR)-ACS，並符合 Arm SBMR 2.0 標準規範。

SBMR 是由 Arm 與產業夥伴和社群成員合作建立的標準，為確保 Arm 伺服器與主要業界標準系統管理規格的互操作性提供一套標準方法。

系微的 Supervyse OPF 產品是一套先進、符合 SBMR 2.0 規範並以 OpenBMC 為基礎的韌體技術解決方案，為 Arm-based 伺服器提供可靠且安全的系統管理能力。Supervyse OPF 採用模組化和可擴展架構，旨在透過支援最新的業界規格和提供新管理功能的附加組件，能與系微客戶設計的產品生命週期同步演進。

系微伺服器工程研發部副總經理 Mohamad Saleh 表示，搭配 Arm SystemReady SR-SIE v1.2 認證的 InsydeH2O UEFI 韌體，客戶將能夠設計出符合標準的 Arm 伺服器平台，以應付當今雲端、資料中心及高效能運算 (HPC) 環境對加速運算不斷增長的需求。