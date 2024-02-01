外幣保單買氣差 去年前11月新契約保費年減近1500億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-01 20:54
金管會今 (26) 日公布，壽險業去年前 11 月外幣保險商品新契約保費收入折合新台幣 2449.36 億元，年減 1476.79 億元、衰退幅度 38%，其中投資型保險約 602.57 億元、年減 51%，傳統型保險約 1846.79 億元、年減 32%。外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入下滑至 39.41%。
美元保單向來為外幣保單銷售的最大宗，據統計，去年前 11 月新契約保費收入為 74.54 億美元，年減 40%，其中美元投資型保單新契約保費 15.63 億美元，年減 59%，美元傳統型保單新契約保費 58.91 億美元，年減 32%。保險局官員指出，主要受美國聯準會維持高利率及強勢美元影響，使得美元投資型保單及傳統型保單買氣雙雙下滑。
保險局說明，壽險業辦理美元保險商品業務方面，投資型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、安聯人壽、三商美邦人壽；傳統型新契約保費收入前三名公司依序為中國人壽 (更名凱基人壽)、富邦人壽、南山人壽。
澳幣保單商品方面，去年前 11 月新契約保費收入為 6 億澳元，年增 233%，其中，澳幣投資型保單新契約保費 5.29 億澳元，年增 368%，澳幣傳統型保單新契約保費 0.71 億澳元，年增 6%。
人民幣保單商品部分，去年前 11 月新契約保費收入 1 億元人民幣，年減 59%，其中，人民幣投資型保單新契約保費 0.83 億元人民幣，年減 62%，人民幣傳統型保單新契約保費為 0.17 億元人民幣，年減 23%。
金管會表示，外幣保險商品之保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，由於匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價之外幣貶值，導致結購為新臺幣後產生匯損，消費者購買外幣保險商品前，除應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求外，同時應將保單計價幣別所屬國家之政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。
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