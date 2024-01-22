壽險業搶推美元利變保單 宣告利率升破4%助攻買氣回升

利變型保單被視為「類定存」，尤其美元計價向來是壽險業主力商品，隨著今年元月宣告利率突破 4% 關卡，業者積極推出符合各年齡層需求的產品，宏泰人壽順應市場趨勢，推出美元收付利率變動型終身保險，以滿足高資產保戶退休規劃、資產傳承、守護家人的需求，元大人壽、友邦人壽、凱基人壽今年開春以來，也陸續上架美元利變保單，讓民眾提早規劃強化自身保障。

宏泰人壽推出「宏泰人壽可樂美美元利率變動型終身壽險 (UPE)」，以美元收付，並採取保費躉繳也就是一次繳清的方式，就能夠享有終身的保障。其給付項目包含增值回饋分享金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及祝壽保險金；其中身故保險金或完全失能保險金可由要保人自行選擇分期定期給付，給付期間最短為 5 年，最長為 20 年，免去繁瑣的信託流程。

如果要保人選擇分期定期給付，會依「分期定期保險金預定利率」計算，該利率是以分期定期給付開始日公告於宏泰人壽官網的利率為準。舉例來看，50 歲男性投保 UPE，基本保險金額為 10 萬美元，實繳保險費共 1 期為 135,398.08 美元 (已含高保費折減 0.8%)，假設爾後宣告利率皆 3.95%，投保及自第七保單年度起增額回饋分享金給付方式皆選擇增額繳清保險金額。

此一案例假設於 80 歲過世，身故保險金如選擇一次給付，金額為 429,414.72 美元，如選擇 20 年分期定期給付，指定比例為 100%，那麼假設「分期定期保險金預定利率」為 1.25%，每期給付 24,098.28 美元，合計給付為 481,965.60 美元。

元大人壽的傳利美美元利率變動型終身壽險 (QS) 為 6 年期繳，有利於資產多元配置，透過壽險保障倍數可以為下一代預留稅源，傳承更周延；身故保險金擁有支配權，可指定受益人，選擇一次或分期領，達到妥適分配效果；資產無需先移轉，傳承規劃具彈性。

以 50 歲的元先生投保為例，保險金額 250 萬美元，繳費期間 6 年，年繳保險費 252,500 美元，符合高保費 1.5% 折扣，並選擇自動轉帳再享有 1% 折扣，折扣後年繳保險費 246,250 美元，增值回饋分享金選擇增額繳清保險方式增加保險金額，若各年度宣告利率為 3.85% 的情況下，被保險人保險年齡達 90 歲，保障可達 459 萬美元，累積愈久保險金額愈高，若有資金需求，亦可彈性運用。

友邦人壽的「富利優沛美元利率變動型還本終身保險」，投保年齡最低 0 歲，繳費年期有 3 年、6 年、12 年三種選擇，高達 8 組「優沛選擇權」可預先擇定於保險年齡 30 歲、40 歲、50 歲、55 歲、60 歲、65 歲、70 歲或 86 歲之「保單週年日」開始領取生存保險金，最高可領取到被保險人保險年齡 99 歲的保單年度末。而宣告利率在符合一定條件下還有機會享有回饋分享金，讓資產逐年穩健累積。

凱基人壽「基富年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」，以多幣別資產配置，分散市場波動造成資產減損的可能風險。青壯世代可考量自身需求和經濟能力，選擇 2 年、6 年及 10 年不同繳費期間，除享終身保障外，符合條件有機會每年領取生存保險金和享有增值回饋分享金，為退休生活創造穩定保障。

對於 50 歲以上的熟齡世代，凱基人壽建議投保「凱基人壽基業長青美元利率變動型終身壽險 - 定期給付型」，除提供 6 年、10 年及 20 年繳費年期，最高可享有 1,000 萬美元身故保障，還可將增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額。

因應超高齡社會來臨，為了確保退休生活無虞，民眾不僅需要謹慎進行財務規劃，保險保障亦不可少。不過，要提醒民眾，UPE 是以美元收付的利率變動型終身保險，購買前必須清楚保單內容，且不以一時的宣告利率較高作唯一考量，方能買到符合預期、適合自己的保單。