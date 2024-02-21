分紅保單躍銀行財管銷售新寵 具2優勢抗國際不確定性

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-21 10:02

分紅保單去年成為多家銀行財管銷售的新寵，今年 1 月壽險業新契約保費也明顯回溫，法國巴黎人壽表示，分紅保單同時具備「壽險保障」、「紅利分享」的特性，且近年來國際情勢諸多不確定性，以中長期投資、穩健回報為訴求的分紅保單，成為能協助客戶保護資產周全的工具。

根據壽險公會統計，今年元月銀行通路在分紅保單與利變型保單銷售明顯回溫，貢獻壽險新契約保費達 277 億元，創 17 個月新高。法巴人壽於去年底加入戰局，成為繼保誠、富邦後，市面上第三家銷售分紅保單的壽險公司，市場傳出，安聯人壽及安達人壽也正在評估是否推出分紅保單產品。

法巴人壽說明，購買分紅保單的保戶，在保險期間內，除了可擁有壽險基本保障之外，還有機會分享由專業團隊投資管理產生的盈餘。

法巴人壽鴻運旺旺來終身壽險 (定期給付型) 為繳費 6 年、保障終身之壽險商品，透過持續且有紀律的繳費， 自屆滿第五保單週年日起，保戶即有機會年年享受分紅獲得保障增額。

該商品採英式分紅計算，將分配的保單紅利直接反映於保額中，讓保障有機會逐年遞增，同時資產也穩定成長，相當適合想用有限預算達到全方位人身及財務保障規劃之三明治族、追求穩健報酬的將屆退休族群，以及預做資產傳承之高資產客戶族群。

法巴人壽強調，該分紅保單具有四大優勢，包括委由專業投資管理、以新台幣計價、不論資金大小皆可規劃及尊榮 VIP 服務。