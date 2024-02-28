〈全聯龍年展望〉業績拚2100億元新高 全台總店數突破1200店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-28 09:45

連鎖超市龍頭全聯 27 日宣布，2024 年邁向下一個 25 年，將積極拓展市場，目標全台店數突破 1200 家店，業績上看 1800 億元，加上大潤發後達 2100 億元新高里程碑，而集團如火如荼發展的全支付，也將在第一季實現跨境布局，將跨入日本。

全聯董事長林敏雄表示，今年集團有許多目標，但最重要的事情是「消費者要喜歡」，經營不是只考慮成本，必須經的起消費者考驗，全聯要提供最方便、最新鮮、店面整齊的購物體驗。

但林敏雄不諱言，全聯也有缺工的問題，缺工比例超過 10%，且越來越嚴重，因此，未來也會逐漸導入自助結帳的服務。

全聯預計，今年加強串聯線上、線下「PX 服務圈」，門市據點會深入各縣市鄉里；截至去年底，全聯在全台擁有逾 1160 家店，今年將超過 1200 家，而在去年總業績 2000 億元達標後，今年拚達 2100 億元。