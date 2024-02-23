〈永續金融評鑑〉南山人壽獲獎 尹崇堯：投資型保單快開賣了

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 16:07

第一屆永續金融評鑑今 (23) 日舉行頒獎典禮，南山人壽躋身金融三業排名前 20%，由董事長尹崇堯親自出席代表受獎。外界關注南山境界系統完成改善了，何時重新開賣投資型保單，尹崇堯透露，很快就能看到了。

台灣金融研訓院舉行首屆永續金融評鑑頒獎典禮，金管會副主委蕭翠玲親自頒獎授予南山人壽董座尹崇堯。南山人壽表示，「能力愈大、責任愈大」，面對全台累積超過 660 萬保戶、逾四分之一家庭的信賴託付，除了自身做好永續策略管理與落實之外，更將張開雙臂與價值鏈夥伴及利害關係人共同合作，發揮保險業的高影響力，創造永續未來。

南山人壽秉持「誠信、利他、溫暖、勇氣」的企業價值，聚焦五大永續策略主軸「H.E.A.R.T.」(Health 健康促進、Earth 地球守護、Action for Good 關懷行動、Reliability 信賴承諾、Talent 人才賦能) 推動各項永續作為。2023 年，南山人壽陸續對外公布「永續發展宣言」及「永續發展實務政策」，並取得 ISO20400：2017 永續採購指南之認證，持續用具體行動實踐企業社會責任，發揮影響力促成經濟、環境及社會進步。

作為保險業領導品牌及推動永續健康議題的先驅，南山人壽在去年底聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 第 28 屆締約方大會 (COP28) 期間，成為台灣首家前進世界氣候峰會 (World Climate Summit, WCS) 的保險業者，向國際分享台灣的金融保險永續經驗，也強調保險業在提升氣候韌性扮演的關鍵角色。

隨著全球極端氣候事件持續對人類健康造成影響、以及民眾的健康意識提升，南山人壽自 2020 年底投入資源成立「健康守護圈」，攜手價值鏈夥伴為保戶打造全健康歷程的支持，並運用保險外溢獎勵機制，協助保戶做好自我健康管理，提升民眾對抗氣候風險的韌性。