鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估上修至10.98元，預估目標價為197元
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智易(3596-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.84元上修至10.98元，其中最高估值11元，最低估值10.76元，預估目標價為197元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|11(11)
|12.98
|13.19
|最低值
|10.76(10.65)
|11.01
|12.55
|平均值
|10.94(10.86)
|12.2
|12.9
|中位數
|10.98(10.84)
|12.27
|12.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|51,467,000
|57,702,000
|60,552,000
|最低值
|51,158,000
|54,210,000
|59,290,000
|平均值
|51,209,830
|56,045,170
|59,921,000
|中位數
|51,158,000
|56,078,500
|59,921,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.98
|9.2
|8.6
|8.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,158,122
|47,167,749
|38,240,058
|33,765,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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