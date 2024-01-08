〈CES 2024〉台灣網通大廠前進CES 展場亮點一次看

2024 CES 消費電子展即將於明 (9) 日在美國拉斯維加斯登場，台灣網通大廠啟碁 (6285-TW)、中磊 (5388-TW)、智易 (3596-TW) 以及合勤控 (3704-TW) 都將參展，都將展出最新 WiFi 7、5G 與物聯網等最新產品。

啟碁展出四大產品，包括 WiFi 7 系列、5G O-RU 產品、AI 軟體整合服務，以及綠色產品設計。WiFi 7 系列產品有路由器、延伸器、XGS-PON 家用閘道器及 5G CPE。室外型 5G O-RU 產品方面，啟碁則展示最新 R3210，其高覆蓋範圍與低能耗的特性，可以同時兼顧室內與室外的行動通訊需求。同時，也將展出為客戶量身打造的軟體服務，以及為達成低碳永續發展的綠色產品設計。

中磊則將展示三大主軸解決方案，分別是 10G 超寬頻世代、智慧物聯網以及影音娛樂體驗，中磊董事長王煒以及總經理林斌親自率隊參展。

中磊展出的 10G 超寬頻世代全系列解決方案包括 XGS- PON、5G FWA 固網無線接入設備、DOCSIS 4.0 寬頻閘道器，可提供低延遲、高速穩定的無線寬頻環境。智慧物聯網方面，中磊研發智慧家庭雲端監控解決方案，整合網路攝影機，以及各式感測器等多元產品組合。影音娛樂體驗部分，中磊則展出 WiFi 7/Mesh 路由器，提供使用者高速、低延遲和可靠的無線網路覆蓋，大幅提升視聽娛樂的感受體驗。

王煒表示，中磊長期致力於發展電信寬頻核心技術，隨時掌握市場需求，因此在 CES 中展示三大主軸解決方案，希望能提供客戶高附加價值產品，以及更加多元的應用。