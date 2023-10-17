系微攜手Arm與NVIDIA 發表全新伺服器架構

BIOS 大廠系微 (6231-TW) 今 (17) 日宣布，將攜手安謀 (Arm)(ARM-US) 和輝達(NVIDIA)(NVDA-US)，在本屆 2023 開放運算計畫全球高峰會 (Open Compute Project (OCP) Global Summit) 發表全新的伺服器架構。

系微指出，首席技術長 Tim Lewis 預計在當地時間 10 月 19 日下午與 Arm 傑出工程師 Samer El-Haj Mahoud 及 NVIDIA 安全管理架構工程師 James Bodner 共同發表主題演講。

此次演將主題為「設計符合 Arm SystemReady 標準規範與 NVIDIA Grace 開放式生態系統的伺服器架構 (Designing Standards Compliant Servers with Arm SystemReady and NVIDIA Grace Open Ecosystem)」。

系微補充，此次演說內容包含對 Arm SystemReady 認證計劃的最新進展以及對 OCP 的貢獻，並闡述輝達致力於建立符合 SystemReady 規範的 NVIDIA Grace 伺服器開放式生態系統的努力。

系微作為 SystemReady 重要合作夥伴，也為 Arm 平台提供服務支援與客製化的專業技術，以及基於 UEFI 和 OpenBMC 的韌體解決方案，進而協助 OEM 和 ODM 客戶加速 NVIDIA Grace 伺服器設計平台的上市時程。