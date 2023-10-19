系微與輝達合作跨大步 首家BIOS供應商獲超級晶片平台認證

系微 (6231-TW) 今 (19) 日宣布，成為第一家率先於輝達 (NVDA-US) NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip 平台上榮獲 Arm SystemReady SR-SIE(Security Interface Extension) 認證的獨立 BIOS 供應商(IBV)。

系微表示，作為 Arm SystemReady 認證計劃合作夥伴及 NVIDIA 合作夥伴網路 (NPN) 的成員，此次透過三方密切合作，共創重要里程碑，確保推出搭載系微 InsydeH2O 產品的 GH200 Grace Hopper 超級晶片平台。

系微除通過符合 SystemReady SR-SIE 規範認證外，系微對 NVIDIA Grace Hopper 平台上的支援還包含安全、可客製化且功能豐富的 InsydeH2O UEFI BIOS 韌體方案，並符合伺服器基礎管理需求 (Server Base Manageability Requirements, SBMR) 2.0 標準的 Supervyse OPF OpenBMC，以及全方位工具套件，以簡化開發、客製和部署。

同時符合 Arm SystemReady 認證計劃中 SystemReady SR-SIE 規範項目所要求的項目，包括 Arm 基礎系統架構 (Based System Architecture, BSA) 標準和伺服器基礎系統架構 (Server Base System Architecture, SBSA) 規範、基礎啟動需求 (Base Boot Requirements, BBR) 及基礎安全啟動機制 (Base Boot Security Requirements, BBSR)。

Arm SystemReady SR 代表一套標準規範的認證計劃，能夠實現基於 Arm 的設備與各種作業系統 (包括 Windows、Linux、VMware 和 BSD) 和虛擬機管理器 (Hypervisor) 間的互操作性，以確保軟體層能夠無縫運行。

系微強調，此規範意味著伺服器製造商以取得 SystemReady SR-SIE 認證為基礎所設計的 GH200 Grace Hopper 超級晶片平台，能更專注於自身的附加價值，同時也受惠於更便捷使用該認證所提供之既有軟體、成熟作業系統的全面生態系統，以及經過驗證的安全啟動和安全韌體更新功能。

系微首席技術長 Tim Lewis 先生表示，這項里程碑代表著公司對 Arm 和 NVIDIA 平台的堅定承諾以及在平台驗證上的專業知識，還有工程團隊們提早達成這項目標所付出的努力。

Arm 的首席標準架構師兼研究員 Dong Wei 先生表示，Arm SystemReady SR 旨在確保軟體在基礎設施運算生態系統的各種不同系統之間能夠無縫運行，作為關鍵的 SystemReady 合作夥伴和長期的 UEFI 領導廠商，系微此項成就有助推展 SystemReady 計畫。