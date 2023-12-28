系微前11月EPS 3.81元 明年估重返成長

BIOS 大廠系微 (6231-TW) 今 (28) 日公告 11 月自結，稅後純益 661.7 萬元，月減 40.47%，年減 40.88%，每股稅後純益 0.17 元，累計前 11 月稅後純益 1.6 億元，年減 35.75%，每股稅後純益 3.81 元；展望明年，隨著 PC 出貨量增加，以及布局伺服器的效益逐步顯現，法人看好，系微明年營運將優於今年。

系微 11 月營收 1.05 億元，月增 1.91%，年增 8.4%，累計前 11 月營收 11.8 億元，年減 6.44%；展望後市，由於系微營收認列旺季分布在 3 月、6 月、9 月與 12 月，法人也看好系微營收表現。

展望後市，系微過去幾年積極耕耘伺服器領域，隨著 OpenBMC 架構逐步成熟，產業採用意願也增加，系微也感受客戶機極度，今年新增 60 至 70 家客戶詢問，相較過往每年 10 幾個客戶顯著增加。

系微目前已瞄準美系、中系伺服器客戶，預計明年下半年實際採用程度就會更明朗，根據過去採用到量產時程約 18 個月推估，客戶量產後的營收貢獻預計會在 2025 年顯現。

另外，儘管伺服器出貨量較小，不過其 BMC 韌體解決方案的單價是筆電的 3 倍到 10 多倍，加上開發期間的工程費用 (NRE)，將是營收的新成長動能。