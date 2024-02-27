買不起千金股沒關係！7檔ETF入手門檻低 掌握股價爆發力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-27 09:33

在全球 AI 熱潮加持下，聯發科股價狂飆，重回台股千金股行列，據統計， 14 檔千金股中，有 8 檔為半導體業的 IC 設計及 IP 矽智財公司，近期隨股價強勢表現，法人建議，一般投資人如果買不起千金股，不如改擁抱屬於「高千金股 ETF」的半導體、科技型 ETF，同樣能掌握未來股價成長爆發力，是高 CP 值的平民理財首選。

根據 CMoney 統計，台股 40 檔原型 ETF 中，成分股納入千金股的，若以 2/23 為準，權重由高到低排列，分別是中信關鍵半導體、中信小資高價 30、第一金工業 30、新光臺灣半導體 30、富邦台灣半導體、兆豐藍籌 30 以及野村臺灣新科技 50 等 7 檔，持有千金股權重達 2 成以上。

目前看來，ETF 擁抱千金股最多的，以半導體 ETF 為主，新光臺灣半導體 30 ETF 經理人表示，半導體產業搭上 AI 列車，除護國神山台積電稱霸全球先進製程外，IC 設計及 IP 族群中，亦有不少重量級企業，掌握未來 AI 半導體成長趨勢，包括 AI 延伸的高速傳輸等商機，這些手握高潛力產品或擁高技術門檻的千金股，未來隨台股攻克萬九大關後，勢必帶旺半導體 ETF 股價同步走強。

王韻茹表示，台股在景氣擴張階段，高價股通常扮演主攻部隊，目前台股 14 檔千金股，主要以半導體或 AI 伺服器相關供應鏈為主，代表現階段千金股企業，擁產業前景佳、手握高潛力產品，市場競爭力強，加上部分標的股本小，行情一來，股價更會活繃亂跳。

由於一般投資人持有千金股的投資成本高，若選擇半導體或科技型 ETF 佈局，投資門檻降低不少，預估半導體 ETF 隨千金股多頭漲勢帶動下，ETF 股價也會同步水漲船高。亦是今年小資族投資台股的平價理財首選。