半導體ETF躍台股資金避風港 這檔連4周受益人攀新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 10:07

AI 點燃台股多頭火種，半導體股漲聲響起，根據集保統計，截至 1 月 26 日止，整體半導體 ETF 受益人數出現連續 3 周正成長，達 24 萬 8645 人，較去年底成長約 17%，若從個別 ETF 受益人數來看，新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 更寫下連續 4 周受益人數正成長紀錄，總受益人數達 19209 人，創上市以來最高，成長率攀升至 67%。法人預估，2024 年半導體 ETF 坐擁產業成長順風車，年後趨勢持續看漲，是農曆年假前值得提早卡位的領漲資產，也是農曆年假期間的台股資金避風港。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人王韻茹表示，在 AI 推波助瀾下，今年全球半導體市場重返景氣周期的上升趨勢，農曆年前受到 NVIDIA、AMD、微軟等股價創高，顯示市場對 AI 樂觀情緒升溫，加上台積電成為各方 AI 晶片拉攏對象，半導體先進製程讓台積電成為真正 AI 軍火之王。

目前台股半導體 ETF 有 5 檔，主要發行公司包括新光、中信、富邦、兆豐及群益等，觀察今年以來各檔 ETF 每周受益人數變化，發現半導體市值型 ETF 為代表的 00904 受益人數週週升高，已達連續 4 周維持正成長的佳績，至於中信、富邦、兆豐及群益等半導體 ETF 也表現不俗，今年以來皆維持連續 3 周正成長佳績。

王韻茹認為，半導體 ETF 今年市場買氣回升，主要來自費半指數不斷向上挑戰歷史新高，加上台積電法說釋出超乎市場預期利多，已吸引外資重新歸隊台股，買盤主要鎖半導體相關族群，更激勵台股再度攻克萬八大關，今 (30) 日早盤更衝上 18138 點近兩年新高，櫃買指數最高也來到 237.14 點，直逼史上新高 238.92 位置。