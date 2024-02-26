外資買超50億 衝著台中銀殖利率搶買1.2萬張 反手棄「國民 ETF」

台股萬九前量縮震盪，終場上漲 58 點，收在 18948 點。其中，外資持續買超台股 50.55 億元，看準台中銀 ( 2812-TW ) 股利創 25 年新高，殖利率誘人，大舉買進逾 1.2 萬張居冠，反手調節「國民 ETF」國泰永續高股息 ( 00878-TW ) 達 2.6 萬張、提款近 6 億元，以及多檔金融股。

三大法人中，除了外資今日持續買超外，自營商也加碼 15.79 億元，投信再度站在空方，賣超 30.59 億元，三大法人合計買超 35.74 億元。期貨方面，外資淨多單增加 2005 口至 6151 口。