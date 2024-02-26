外資買超50億 衝著台中銀殖利率搶買1.2萬張 反手棄「國民 ETF」
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-26 18:47
台股萬九前量縮震盪，終場上漲 58 點，收在 18948 點。其中，外資持續買超台股 50.55 億元，看準台中銀 (2812-TW) 股利創 25 年新高，殖利率誘人，大舉買進逾 1.2 萬張居冠，反手調節「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 達 2.6 萬張、提款近 6 億元，以及多檔金融股。
三大法人中，除了外資今日持續買超外，自營商也加碼 15.79 億元，投信再度站在空方，賣超 30.59 億元，三大法人合計買超 35.74 億元。期貨方面，外資淨多單增加 2005 口至 6151 口。
觀察外資今日操作，台中銀 1.2 萬張居冠，同步加碼多檔 ETF，包含元大美債 20 正 2 共 1.2 萬張、台新永續高息中小 4540 張、統一美債 20 年與復華台灣科技優息各 4000 餘張。個股方面，欣興 1.2 萬張、台積電 5093 張、群創 4076 張、鴻海近 4000 張；傳產股青睞美時逾 6000 張，長榮航 4751 張、慧洋 - KY4241 張。
外資賣超調節 ETF 包含國泰永續高股息 2.6 萬張、元大滬深 300 正 2 逾 2 萬張、國泰 10Y + 金融債 1.6 萬張、群益 ESG 投等債 20 + 近萬張、群益台灣精選高息 7522 張。個股部分，金融股提款玉山金近 2 萬張、第一金逾萬張、新光金與國泰金各 9000 餘張，其他則有聯電 1.7 萬張、大同 9068 張、京元電子 7173 張。
投信買超前十名分別為森威能源、華邦電、啟碁、中裕、欣興、良維、聯發科、文曄、慧洋 - KY、樺漢；賣超前十名分別維群創、士電、元大高股息、廣達、智邦、華新、緯創、技嘉、中信金、聯電。
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