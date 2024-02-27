國泰00687B賣翻第7次追募獲准 法人：長債ETF可撿便宜

鉅亨網記者陳于晴 2024-02-27 12:30

聯準會上周發布 1 月會議記錄，資料顯示應不會過早降息，帶動長債殖利率衝到 3 個月高點，同步影響債券價格，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 每日成交熱絡，2024 年初已緊急送出 2 次追募，近期第 7 次追募新台幣 200 億元額度，已獲得櫃買中心申報生效，規模及受益人數持續創高，00687B 下個月即將除息，投資人可把握 3 月 15 日最後買進日，參與第一季配息。

投資人自去年 10 月債價回檔又急升後，苦等下手機會，現在終於可以撿便宜了！國泰投信 ETF 研究團隊分析，市場獨鍾 00687B 的最大原因，莫過於降息後債券價格上漲的資本利得，債券的存續期愈長，代表債券價格對利率變化的敏感度愈高。

以 00687B 為例，基金平均有效存續期間約 17 年 (截至 2/26)，也就是說接下來如果殖利率下降 1%，債券價格有機會上升約 17%，若殖利率下降 2%，價格有機會上揚 34%，可說是難遇的投資契機，因此成為債券 ETF 市場的大熱門。

再加上美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性，被視為無風險資產，避險效果佳，是資產配置的重要佈局，也因為在難得的降息環境下，兼具「資本利得」及「安全低風險」這兩大因素，才能一舉收服市場上渴望追求資本利得的積極型、訴求長期勝率的穩健型和重視資產安全性的保守退休族，都加入債券 ETF 行列。

國泰 00687B 自今年以來，每日平均交易量超過 5.7 萬張 (1/2-2/26)，穩坐長天期美債 ETF 的交易王。