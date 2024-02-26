00939首創月底領息！統一投信總座看好台灣「小張忠謀」企業

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 20:54

統一投信的台股基金淨值屢創新高，橫掃全市場淨值前三名，統一全天候基金更是「台股基金淨值王」。不只旗下主動式基金淨值高，統一台灣高息動能 (00939-TW) 打破傳統框架，為首檔結合高息與動能的 ETF，統一投信總經理董永寬表示，台灣有很多「小張忠謀」的優質企業，來推升基金淨值，未來好的 ETF 也會慢慢讓市場看見，需要時間。

00939 將於 3 月 1 日展開募集，預計 3 月 20 日掛牌上市，00939 的月配息制度，是首創月底領息設計，讓領息族耳目一新，搭配已上市的配息型 ETF 皆為月中領息，00939 是首檔可以讓投資人自組雙周配的 ETF，可說是配息百搭王。

董永寬表示，台股二大趨勢，分別為 AI 及全民投資理財，萬八、萬九不會是高點，若投資人怕還是有風險、可能會拉回，就分批進場，如果覺得正向，就直接買好的產品，不論主、被動。

董永寬指出，00939 結合動能及高息，動能追得最緊，現在高息基金很多，大家擔憂會不會是最後一隻老鼠，但 ETF 是很健康的產品，且現在很多股票本益比被拉高，投資人買不下手，轉為買 ETF，交給投信投資。

董永寬表示，以前配息高，大家都覺得是好公司，但不會買，因為股價漲不動，對淨值幫助效益不大，但現在 ETF 依將是資金流入的焦點。

國內 ETF 市場總規模已達 3.8 兆元，受益人數超過 800 萬人，其中，台股 ETF 就占了將近 1.5 兆元，董永寬認為，未來市場將持續擴大，有很多投信還沒有發行台股 ETF，像是統一投信現在才發行第一檔，預估 2-3 年內規模會翻倍，此外，政府擬開放主動型 ETF，可望進入大放異彩的階段。

0093 9 追蹤的臺灣高息動能指數，完美貼合台股特有的除權息環境。每年 5 月，指數從全產業嚴選 40 檔高股息股，精準布局領息高峰。三大選股指標包括每股盈餘、營業利益率及當年度股利率。每股盈餘可以篩選出本業有賺錢、基本面品質高的企業，剔除過度仰賴資產變賣及拿老本配息者。營業利益率著重企業獲利能力，讓投資組合具備股價成長性。股息空窗期時，指數會專注追求股價進攻動力，在 9 月及 1 月利用夏普值，讓強勢股獲得更多投資比重，大幅提升投資組合報酬。