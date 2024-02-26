半導體氣勢如虹 00927周漲5.17%居56檔台股ETF之冠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 09:59

輝達（Nvidia）效應帶旺台股半導體表現，ETF 族群同受買盤青睞，進一步統計包含槓反的 56 檔台股 ETF 近一周績效表現，其中群益半導體收益 (00927-TW) 上漲 5.17% 居冠，並創下收盤新高，不僅打敗大盤也打敗台股正 2，表現優異，其他周漲福 4% 以上的則有 00919、00930、00728、00934、00891。

市場法人表示，台股受 AI 晶片大牌輝達財報大好利多激勵台股大漲，特別是半導體族群脫穎而出，建議投資人不妨透過半導體收益 ETF 來介入布局，既掌握這波半導體新成長行情，也能順勢掌握穩健收益，達到息利兼顧的投資目標。

台股上周五 (23 日) 一度大漲最高來到 19012 點，終場上漲 36.41 點，收在 18889.19 點，連續第二天創新高，統計單週上漲 281.94 點，漲福 1.52%，為連續 6 週上漲。台股今 (26) 日早盤遇壓一度翻黑，但在多頭力挺下，大盤翻紅再度挑戰萬九。

群益投信表示，美股輝達財報優於預期，下季展望亦優於 10%，受惠於 AI 需求持續強勁，也帶動半導體市場商機，根據世界半導體貿易統計協會的預估，在人工智慧晶片需求持續成長下，今年全球半導體市場將成長 13.1% 至創紀錄的 5883.6 億美元，半導體廠庫存調整已告一段落，補庫存需求重啟，半導體業今年景氣復甦有望，建議投資人不妨透過半導體收益 ETF 來介入布局。

群益半導體收益 ETF 經理人謝明志表示，AI 相關題材，從上游晶片到周邊零組件乃至下游組裝業者，股價表現均相當強勢；加上 2024 年科技產業將受惠手機、PC 等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上 AI 趨勢的擴散， 2024 年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至 2025 年。