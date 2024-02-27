南韓SK電訊攜手美企Perplexity 提供AI搜尋引擎服務

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-27 00:00

路透周一 (26 日) 報導，南韓最大的電信公司 SK 電訊 (SK Telecom) 與美國人工智慧 (AI) 新創公司 Perplexity 合作，為其用戶提供基於 AI 的搜尋引擎，作為 Google 的替代品。

兩家公司表示，透過此次合作，SK 電訊的用戶將可以免費使用 Perplexity 的付費版本，SK 電訊則可以使用 Perplexity 的專有模式來建立能夠存取即時資訊的個人 AI 助理產品。

電訊的投資團隊受訪時表示，雙方合作的細節，包括向公司用戶推出 Perplexity Pro 版本的時間，仍有待敲定。

兩家公司還補充說，SK 電訊沒有排除與 Perplexity 投資或成立合資企業的可能性，因此合作的資金規模可能會擴大。

Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 在受訪時表示：「這是一個雙贏的局面，因為 SK 電訊正在為他們的用戶提供更多的增值服務，而我們正在通過他們的行銷管道接觸到他們的用戶。」

身為 Google 搜尋的挑戰者，Perplexity AI 使用生成式 AI 模型來回答使用者的問題，同時提供資訊來源。該公司上個月從輝達 (NVDA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 創始人貝佐斯等投資人募集 7,360 萬美元。這輪融資由風險投資公司 IVP 領投，對該公司的估值約為 5.2 億美元。

Similarweb 的數據顯示，去年 12 月位於加州舊金山的 Perplexity 網站和行動網站的瀏覽量達 4,560 萬次。該公司提供免費版和付費版，向用戶每月收取 20 美元，無限制搜尋。