美銀：股指雖創新高 投資人仍爭持現金

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-23 21:51

美國銀行全球研究部周五 (23 日) 表示，今年前幾周，投資者以史上最快速度向貨幣市場基金注入現金，並在截至周三 (21 日) 的一周內，又向股票注入 150 億美元。

美國銀行的報告顯示，股市漲勢正在擴大到大型股以外，美國小型股基金在截至周三的一周內創下 2022 年 6 月以來最大單周資金流入，達到 51 億美元。

美國銀行在每周進出世界股市資金流動綜述中引用 EPFR 的數據表示，從 2024 年前幾周到 2 月 21 日，現金流動的年化成長率為 1.3 兆美元。

投資者在信心不足時通常可以選擇現金，但由於利率處於較高水平且短期內不太可能下降，現金等價貨幣市場基金吸引了資金流。

美國銀行表示，最近一周，隨著標普 500 指數創下歷史新高，投資者將 152 億美元投入債券。其中投資級債券基金流入 102 億美元，資金連續第 16 周流入，為 2021 年 10 月以來連續流入時間。

本月標普指數首次突破 5000 點大關，這要歸功於所謂的「七巨頭」最有價值股票的飆升，其中包括蘋果、微軟和人工智慧寵兒輝達等公司。

美國銀行的「牛熊」指標最近一周維持在 6.6，偏向「看漲區域」。但行表示這個指標還沒有傾斜過度。

以 10 為量表，讀數高於 6 則進入看漲區域，低於 5 則進入看跌區域。

美國銀行在報告中表示，「部位尚未達到極度看漲，但不會花太久時間。」