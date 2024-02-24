支付公司Block財測亮眼 盤中股價飆逾17%

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-24 00:10

支付公司 Block 周五 (23 日) 盤中股價飆漲逾 17%，主因是該公司對本季 (第一季) 核心營收預測高於華爾街分析師預期，能給出亮眼財測全是受惠成本削減措施。

Block 一直在尋求透過裁員和減少房地產足跡來降低成本，推動業務的「獲利性成長」。該公司日前表示，計劃在 3 月裁員 112 人。

對此，券商 TD Cowen 周五表示，在成本優化方面的強勁執行力和緊迫性受到讚賞，同時消息繼續集中在更專注、更有利可圖的營運成長上。

根據 LSEG 數據，Block 日前預估第一季調整後核心獲利在 5.7 億至 5.9 億美元之間，高於分析師預估的 5.118 億美元。此外，該公司也將今年全年獲利預期上調 2 億多美元，預估今年獲利至少為 26.3 億美元，比去年成長至少 15%。