美銀：投資人資金大舉流入股市 債券遭拋售

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-02 18:53

美國銀行周五 (2 日) 引用 EPFR 數據指出，截至周三 (31 日) 當周，投資人向股市投入 201 億美元。在科技股上漲的推動下，股市再次迎來強勁的一個月。

美國銀行表示，在此同時，美國公債出現 7 周來最大單周流出量，達 36 億美元；而美國國債通膨保值證券則出現 2023 年 7 月以來最大流入量，達 3 億美元。

由於價格下跌，美國公債殖利率 1 月收盤小幅走高，但本周大幅下跌，部分原因是美國地區銀行再次出現不安情緒，導致出現安全買盤。

標普 500 指數 1 月收高約 1.5%，但在 2 月交易開始後，地區性銀行的拋售使這一漲勢黯然失色。

美國銀行表示，美國地區銀行股兩天內下跌 9%，與一年前 3 月銀行業危機期間的暴跌有所不同；至今為止，公司債利差已基本受到控制。

美國銀行在全球市場資金流入和流出的每周匯總中表示，投資人將 152 億美元投入現金，將 59 億美元投入債券，但出售 8 億美元的黃金。

美國銀行報告指出，科技股迎來 21 億美元的強勁流入，而基礎設施股則出現 2022 年 11 月以來最大的流入額，達到 2 億美元。

美國銀行補充表示，新興市場資金流入依然強勁。截至周三當周，股市資金流入達 68 億美元。

光是中國就流入 63 億美元資金，而前周資金流入近 120 億美元。這意味著過去 4 周出現史上最大累積資金流入，略高於 210 億美元。

中國市場受到房地產危機和經濟成長疲軟的打擊，但跡象顯示北京正在加緊努力恢復信心，這在一定程度上穩定了人們對中國經濟的信心。