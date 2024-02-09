美銀：上周投資人拋售美股 買進中國股票

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-09 21:05

美國銀行周五 (9 日) 引述 EPFR 數據指出，截至周三 (7 日) 當周，投資人拋售美國股票和房地產股票，買入中國股票，指稱資金流入中國可能是由中國公共基金推動的。

美國銀行在其每周世界市場資金流動匯總中表示，美股的資金流出達到 156 億美元，為 2023 年 9 月以來最高水平；而中國資金流入創紀錄的 188 億美元。

陷入困境的中國股市本周在農曆新年假期前上漲，擺脫 5 年低點，一系列訊號顯示當局正在加強支持低迷市場的決心。

國家基金中央匯金投資周二 (6 日) 表示已擴大基金購買範圍，並將進一步增加購買力度，這被視為廣泛的支持，即使只是短期。

投資人尤其不看好的一個細分市場是房地產基金，本周流出 11 億美元，為 2022 年 5 月以來最高水平，美國銀行將其歸因於美國地區銀行的困境。

紐約社區銀行上周引發的美國地區銀行股拋售，使該行業對陷入困境的商業房地產曝險成為人們關注的焦點。

報告顯示，貨幣市場基金持續吸收投資人資金，現金等價物流入 401 億美元，資產規模超過 6 兆美元。