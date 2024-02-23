逾半世紀美國再度登陸月球 私企Intuitive Machines股價大漲

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-23 22:10

太空探索公司 Intuitive Machines (LUNR-US) 成為第一家成功將太空船登陸月球的私人企業，股價在周五 (23 日) 盤前交易飆升 38%。

這家德州公司的月球著陸器被稱為「奧德修斯」，周四 (22 日) 在距離月球南極約 300 公里的馬拉珀特 A 隕石坑著陸，這是半個多世紀以來美國首次在月球表面降落。

馬斯克的 SpaceX 公司上周四 (15 日) 從佛州卡納維爾角的 NASA 甘迺迪太空中心發射了獵鷹 9 號火箭，將登陸器送上月球。

在 Intuitive 表示奧德修斯直立著陸並開始發送資料後不久，馬斯克在 X 上貼文說道：「恭喜登陸月球！」該公司正在等待來自月球表面的第一批影像。

開盤前該股交易價格為 11.43 美元。隨著股價上漲，該公司市值將突破 10 億美元。它在一年前上市。

該公司有 1790 萬股自由流通股，可供交易的流通股不足 20%，因此容易受到大幅波動的影響。

該公司的股票是零售交易平台 Stocktwits 上最熱門的股票之一。

Canaccord Genuity 分析師莫勒 (Austin Moeller) 表示：「今天展示的技術敏銳度使 Intuitive Machines 成為了一個由太空技術公司和政府服務承包商組成的非常獨特的俱樂部，可以信賴它們為 NASA、國防部和其他機構執行最苛刻的任務。」

該券商將該股目標價提高一倍多至 14 美元，理由是該公司有可能贏得高收入成長合約。