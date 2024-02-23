沃爾沃汽車宣布將稀釋Polestar持股

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-23 19:01

沃爾沃汽車表示將透過向股東分配 62.7% 的股份來稀釋其在電動車製造商 Polestar (PSNYW-US) 的股份，該公司股價周五 (23 日) 下跌。

該公司發表聲明表示，此舉將「使沃爾沃汽車能夠將資源集中到下一階段的轉型」。

美東時間清晨 5:00 左右，該公司股價下跌 5% 以上，收復先前的部分跌幅。

如果在 2024 年 3 月的公司年度股東大會上獲得批准，沃爾沃將保留 Polestar 約 18% 的股份。

沃爾沃汽車總裁兼執行長羅萬 (Jim Rowan) 表示：「由於與 Polestar 有著重要的營運合作以及財務關係，因此我們通過持有 Polestar 18.0% 的較小股份來保留影響力是合乎邏輯的。」

該公司本月稍早表示將停止向陷入困境的品牌 Polestar 提供資金，並正在考慮調整其在這家電動車製造商的持股。羅萬當時表示，這些變化是汽車製造商之間關係「自然演變」的一部分。