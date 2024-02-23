〈台股盤中〉資金仍圍繞AI及半導體產業轉動 短線多空分水嶺先看這兒
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-23 11:19
台北股市今 (23) 日早盤市場資金鎖定以電子族群相關產業爲重心，尤其在台積電 (2330-TW) 日本熊本廠的即將開幕，輝達 (NVDA-US) 股價的大漲激勵之下，大盤早盤也衝破 19000 點大關創新高，盤中並攻抵 19012.38 點，市場專家指出，大盤在未跌破 5 日線前，仍以偏多操作爲主要心法。
台股大盤短線多空分水嶺爲 5 日 線 18773 點能否有守。
台北股市由今天早盤的價量走勢來看，台積電股價穩步上攻，開盤大盤指數以 18950.07 點開出，盤中並攻抵 19012.38 點，最低 18904.66 點，預估全場成交值爲 4393 億元。
國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股盤中創新高，量能增溫但未失控，目前仍宜偏多操作。證券分析師黃漢成指出，台股仍將維持高檔震盪向上格局。目前以設備股表現強勢，接下來看個股財報的表現。
在市場看好半導體設備需求增溫之下，台股集中市場大盤早盤電子成交比重升高，設備股志聖 (2467-TW)、弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW) 股價漲停。
至於台積電，今天早盤以 701 元開出，最高 703 元，最低 696 元，股價盤中仍見承接力道。
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