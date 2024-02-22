〈台股盤中〉輝達財報激勵 半導體雙雄走強 早盤漲200點登18881點新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-22 11:54

輝達 (NvIdia) (NVDA-US) 財報報喜，激勵台股半導體、AI 族群今 (22) 日表現，也推升加權指數早盤跳空大漲 200 點，來到 18881.77 點新高，不過，盤中賣壓出籠，一度拉回逾百點，走勢震盪下，估量放大至 4000 億元。

台積電今日開盤大漲 14 元或 2%，來到 695 元；聯發科也漲 2%、重返千金股行列，達發大漲約 8%、股王世芯 - KY 也大漲半根停板，祥碩漲 3%，矽力 *-KY、瑞昱漲 4%，創意小漲 1%、半導體通路文曄、大聯大，封測指標京元電也同步走揚。

輝達財報報喜也激勵 AI 股今日表現，廣達漲逾 3%，緯創、技嘉連袂向上，散熱相關的奇鋐漲半根停板、健策漲 4%，電源大廠光寶科漲 2%，不過，智邦跌近 3%，仁寶、緯穎午前平盤下震盪，表現都相對弱勢，其他高價股來看，大立光、嘉澤、旭隼都有 1-2% 漲幅。