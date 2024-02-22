〈台股盤後〉輝達「積」昂助攻 AI、重電齊揚 飆漲176點收18852點

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-22 14:16

輝達 (NvIdia)(NVDA-US) 財報報喜，由半導體雙雄領漲、AI 股全面走強，加上重電族群撐腰，指數跳空開高飆漲逾百點，最高衝上 18881.77 點新高，儘管午盤一度有賣壓出籠，終場仍收復 18800 點，收在 18852.78 點，飆漲 176.47 點或 0.94%，成交量 3978.67 億元。

半導體雙雄登高，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今日大漲 11 元或 1.6%，收在 692 元；聯發科 (2454-TW) 重返千金股行列，終場上漲逾 3%，以 1015 元作收；其他半導體也走強，包含聯電、聯詠、世芯 - KY、瑞昱、矽力 - KY 等也都助大盤上攻。

輝達不只財報優於市場預期，資料中心營收更年增超過 4 倍，執行長黃仁勳表示，加速運算和生成式 AI 已到達臨界點，全球各地的公司、產業和國家需求都在激增。