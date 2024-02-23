〈焦點股〉航運股憔悴 成多方站穩萬九關卡的小壓力
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-23 13:28
台股加權指數今 (23) 日衝上萬九新高，不過，航運族群憔悴未能跟上行情，散裝航商四維航 (5608-TW) 去年稅後虧損 4.76 億元，每股虧損 1.26 元，盤中跌幅在 2% 上下，造成整體族群偏弱整理，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和台驊投控 (2636-TW) 均跌近 2%。
由於去年散裝運價走弱，四維航去年繳出虧損成績，終結連 2 年大賺情勢，不過，因應國際節能趨勢，四維航仍持續進行船舶汰舊換新計畫。
今年供過於的態勢蔓延整體海運市場，市場期待紅海危機有助改善供需結構，且運價上漲趨勢有望看到從歐洲外溢到其他市場的效果，對此，長榮 (2603-TW) 董事長張衍義解讀，紅海危機對海運業是「一線生機」，但整體市況仍面臨艙位過剩的挑戰。
就散裝業來看，法人指出，中國是大宗原物料最大進口國，牽動全球散裝結構性需求，先觀察春節後工廠復工情形，以及中國的房地產市況落底復甦時程。
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇