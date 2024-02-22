〈台股盤前〉輝達財報公布盤後漲10% 有望引領AI股再聚多頭氣勢

台股昨 (21) 日回檔修正，呈現開低震盪格局，大型類股普遍走弱，終場指數下跌 76 點、收在 18676 點， 向下回測 5 日均線，法人表示，儘管美股周三漲跌互見，不過輝達上季營收和獲利雙雙超出預期，有望引領 AI 股上攻。

外資 21 日在台股提款 135.18 億元為今年第四大，投信則連十賣共 121.63 億元，寫去年 7 月來最長連賣紀錄；八大公股行庫也進場撐盤，買超 22.61 億元為近五日最多。

輝達周三盤後公布上季營收和獲利，其中，營收受惠伺服器 AI 晶片的強勁銷售，較去年同期翻逾兩倍，創下紀錄新高；調整後淨利約 128 億美元，年增近五倍，即每股 5.16 美元，公司看好本季將繼續迎來成長，並給出優於預期的營收展望，消息激勵盤後股價一度漲約 10%。