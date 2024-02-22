〈台股盤前〉輝達財報公布盤後漲10% 有望引領AI股再聚多頭氣勢
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-22 08:23
台股昨 (21) 日回檔修正，呈現開低震盪格局，大型類股普遍走弱，終場指數下跌 76 點、收在 18676 點， 向下回測 5 日均線，法人表示，儘管美股周三漲跌互見，不過輝達上季營收和獲利雙雙超出預期，有望引領 AI 股上攻。
外資 21 日在台股提款 135.18 億元為今年第四大，投信則連十賣共 121.63 億元，寫去年 7 月來最長連賣紀錄；八大公股行庫也進場撐盤，買超 22.61 億元為近五日最多。
輝達周三盤後公布上季營收和獲利，其中，營收受惠伺服器 AI 晶片的強勁銷售，較去年同期翻逾兩倍，創下紀錄新高；調整後淨利約 128 億美元，年增近五倍，即每股 5.16 美元，公司看好本季將繼續迎來成長，並給出優於預期的營收展望，消息激勵盤後股價一度漲約 10%。
中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長 (長榮海運董事長) 張衍義認為，紅海危機對海運業可說是「一線生機」，但今年整體市況仍面臨艙位過剩的挑戰，陽明 (2609-TW) 董事長鄭貞茂也直指，尚未有缺船情形，且戰且走，一季一季觀察。
和碩 (4938-TW) 董事長童子賢提到，台灣科技業未來如何建構新版圖並進一步發展，童子賢認為可以從有形地理位置上的版圖、價值鏈版圖，以及地緣政治版圖，三種版圖重新建構台灣科技業。
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