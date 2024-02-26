懷特國際布局再報捷 攜義原料廠Indena合作開發

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-26 11:18

懷特新藥 (4108-TW) 國際展業再傳捷報，與義大利百年植萃原料大廠 Indena 完成簽署合作意向書 (MOU)，雙方將集中於懷特新藥研發的植物原料進行共同開發，Indena 也將協助後續植萃原料查驗登記與歐盟市場銷售。

懷特新藥為亞洲植物新藥開發領頭羊，以強大創新製程技術萃取黃耆的有效成分，開發出「癌因性疲憊症 (Cancer-Related Fatigue, CRF)」的注射針劑，該新藥已獲得台灣 TFDA 核准第一個植物新藥藥證，現已納入健保給付，造福乳癌患者。

Indena S.p.A 為百年專業植物萃取公司，是全球最普遍癌症用藥「紫杉醇」最主要的原料藥供應藥廠，現今在全球擁有 4 個生產基地，業務遍及 80 多個國家。

懷特新藥總經理李伊伶指出，此次合作是懷特新藥加速走向國際市場的里程碑，樂觀看待在全球植物藥與植物保健市場取得更多成就。

懷特新藥開發治療癌因性疲憊症新藥懷特血寶，除了已經納入健保給付外，已獲含 9 成以上醫學中心在內的上百間醫療院所進藥使用，超過 400 名腫瘤專科醫師開立處方。