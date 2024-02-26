鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 08:11

台北股市 23 日早盤市場資金鎖定以電子族群相關產業爲重心，收盤集中市場上漲 36.41 點 0.19%，成交值達 4524 億元，收在 18889.19 點，AI 及半導體產業仍將是市場重頭戲，市場專家指出，接下來留意 MWC 揭幕之後帶動包括可動裝置帶動包括如軟板等零組件的需求。

在台積電 (2330-TW) 日本熊本廠的盛大揭薷且即將進入營運，而輝達 (NVDA-US) 股價的大漲，而並將於 3 月 18 日至 3 月 21 日舉辦年度重頭戲「GTC 2024」大會，爲全球「AI 題材最大盛會」，也是觀察 AI 關鍵技術發展重要風向球。輝達今年 GTC 大會今年將在線上與線下同步舉辦，是近五年來首度的實體大會。

證券分析師黃漢成指出，台股仍將維持高檔震盪向上格局。目前以設備股及軟板表現強勢，接下來看個股財報的表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股盤中創新高，量能增溫但未失控，目前仍宜偏多操作。

美股表現上 ，上周六早晨美股主要指數收盤，美股道瓊指數上漲 62.42 點，或 0.16%，收 39,131.53 點。那斯達克指數下跌 44.8 點，或 0.28%，收 15,996.82 點。S&P 500 指數上漲 1.77 點，或 0.03%，收 5,088.8 點。費城半導體指數下跌 52.33 點，或 1.12%，收 4,615.03 點。NYSE FANG + 指數下跌 28.47 點，或 0.28%，收 10,003.80 點。