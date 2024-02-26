〈台股盤後〉聯發科領軍走揚 量縮上漲58點收18948點

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-26 13:49

台股今 (26) 日震盪走高，由電子權值股撐盤，聯發科 (2454-TW) 午盤過後走高，加上中小型股活蹦亂跳，指數尾盤最高至 18974.08 點，終場收在 18948.05 點，小漲 58.86 點或 0.31%，成交量縮至 3540.95 億元。

權值股表現方面，台積電平盤震盪，終場小漲 1 元作收，收在 698 元；聯發科開低震盪走高，終場上漲 15 元或 1.36%，以 1115 元作收；中華電、廣達收在平盤，台達電、緯創收盤上。

高價股漲多跌少，信驊強漲半根停板，世芯 - KY、大立光、緯穎、M31、旭隼扮演撐盤要角。

台積電熊本廠周六盛大開幕，周邊概念股氣勢如虹，瑞耘、均華、建暐、日揚、永光全面攻上漲停，上品、昇陽半導體、東聯大漲逾半根停板，翔名、鈦昇、辛耘、光洋科、三福化漲幅也達 4%。

傳產方面，以重電股漲勢延續，中興電飆漲近 7%，亞力也拉出近半根停板，大同、力山漲幅逾 2%，士電、東元、中宇等表現也不俗。