輝達列出AI晶片等領域主要競爭對手 華為首次入列

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-23 08:48

輝達 (NVDA-US) 在周三 (21 日) 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中，首次將華為列為人工智慧 (AI) 晶片在內幾個項目的主要競爭對手。

輝達表示，公司在供應顯卡 (GPU)、處理器(CPU) 和網路晶片等 AI 晶片方面與華為存在競爭關係。輝達將華為視為雲端服務公司，可自主設計軟體和硬體以改善 AI 運算功能。

針對上述報導，輝達拒絕置評。

華為的昇騰 (Ascend) 系列晶片是輝達 AI 晶片的競爭對手。前者去年推出的昇騰 910B 晶片，被視為輝達三年前推出的 A100 晶片的中國替代品。分析師預估，中國 AI 晶片市場價值達 70 億美元。