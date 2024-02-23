輝達列出AI晶片等領域主要競爭對手 華為首次入列
鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-23 08:48
輝達 (NVDA-US) 在周三 (21 日) 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中，首次將華為列為人工智慧 (AI) 晶片在內幾個項目的主要競爭對手。
輝達表示，公司在供應顯卡 (GPU)、處理器(CPU) 和網路晶片等 AI 晶片方面與華為存在競爭關係。輝達將華為視為雲端服務公司，可自主設計軟體和硬體以改善 AI 運算功能。
針對上述報導，輝達拒絕置評。
華為的昇騰 (Ascend) 系列晶片是輝達 AI 晶片的競爭對手。前者去年推出的昇騰 910B 晶片，被視為輝達三年前推出的 A100 晶片的中國替代品。分析師預估，中國 AI 晶片市場價值達 70 億美元。
路透去年報導指出，在美國收緊對中國的 AI 晶片出口管制之前，中國搜尋引擎巨頭百度 (BIDU-US) 就已經向華為下單。
除了華為以外，輝達列出的其他競爭對手還包含英特爾 (INTC-US)、超微(AMD-US)、博通(AVGO-US) 和高通 (QCOM-US)，以及亞馬遜(AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等幾家大型雲端運算公司。
因 AI 需求持續強勁，輝達日前發布本季營收展望優於預期，帶動周四 (22 日) 股價大漲逾 16%，單日市值暴增 2770 億美元。
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