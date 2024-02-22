美國落後太多 商務部長：可能需要晶片法案2.0

鉅亨網新聞中心 2024-02-22 19:57

美國商務部長雷蒙多周四 (22 日) 表示，美國需在半導體製造方面繼續投資，以重拾全球領導地位，並滿足人工智慧 (AI) 技術的需求，因此可能需要「晶片法案 2」或某種持續的投資。

雷蒙多提及 AI 的運算需求，並說她已與 OPEN AI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 交換意見，後者正努力確保美國政府批准 1 項大規模投資計劃，以促進 AI 晶片的全球製造。

雷蒙多說：「當我與奧特曼或業內其他客戶交談時，他們預測所需的晶片數量令人難以置信。我以最快的速度奔波，實施『晶片法案 1』就已經讓我喘不過氣來。」

美國 2022 年通過的「晶片法案」，直接撥出 390 億美元補助款，外加價值 750 億美元的貸款和貸款擔保，以提振國內半導體生產。美國商務部正在向數百名申請者分配這筆資金，迄今已宣布向 BAE Systems 美國子公司、Microchip Technology 和 GlobalFoundries 提供 3 筆補貼。