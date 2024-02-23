10檔高含積量ETF股價創新高 今年以來受益人數正成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 09:06

輝達 (NVDA-US) 成為全球股市救世主，美股締新猷，加權指數改寫歷史新高，台股 ETF 族群同步受惠，根據 CMoney 統計，今年以來有 10 檔高含「積」量 ETF 受益人數正成長，22 日股價均創新高，展現人氣、買氣雙強的氣勢。

根據 CMoney 統計，今年以來受益人數正成長，股價同步創新高的高含積量 ETF 共計 10 檔，從年初以來的績效來看，包括富邦台 50(006208-TW)、元大 MSCI 台灣 (006203-TW)、新光臺灣半導體 30(00904-TW) 等三檔，今年以來含息報酬率皆逾 6%。

若從受益人數成長情形觀察，受益人數增加最多是 00904，今年以來增加 7119 人；其次是 00935，同期間人數也增加 6438 人；00923 今年以來受益人增加 2872 人，居第三。

製表：鉅亨網記者陳于晴

輝達周三發布令市場驚豔的業績展望，直接驗證公司旗下 AI 晶片供貨好轉，明年以後展望仍佳，不過，今年輝達產能持續供不應求，新光臺灣半導體 30 ETF 經理人王韻茹表示，輝達供貨瓶頸在半導體，尤其是台積電 CoWoS 產能、力成、京元電、日月光等先進封裝產能與股王世芯 - KY 切入台積電 CoWoS-R 設計，未來有望獲得更充足產能支援，AI 晶片供給也將陸續出現，推測相關公司業績將回升，有助於台灣半導體族群維持整年強勢表現。

另外，市場預期，Nvidia 最新第四季財報令市場驚豔後，將有利於台股輝達概念股表現，尤其是台灣半導體供應鏈中，最直接受惠的包括先進封裝的台積電、與受惠台積電 CoWoS 外包的日月光等，至於其他半導體受惠族群，除先進製程、AI 相關供應鏈外，台廠矽智財晶片股，更是手握全球自研晶片的「ASIC」(特殊應用 IC) 趨勢，全球市場大餅更是誘人，成為隱形 AI 商機的另一波受惠群。