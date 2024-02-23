00878配息0.4元、00933B配息0.23元 想領息最晚這天要買進

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 18:14

國泰投信 2 檔人氣 ETF 今 (23) 日揭曉配息金額，國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 公告每單位配發 0.23 元，將成立至今累積的債息回饋給投資人；「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 則宣布，每單位配發金額為 0.4 元，較上一季配息金額「複製貼上再加碼」，讓 118 萬存股族歡聲雷動，2 檔 ETF 除息交易日為 2 月 27 日，投資人最晚須在 2 月 26 日前買進或持有，才能參與本次配息。

00933B 在預估配息公告當日 (2/1) 爆出 31.7 萬張的成交天量，成為本月盤面最熱焦點，日均成交量 (2/1~2/20) 高達 13.5 萬張，受益人也不斷攀升，近一月 (1/19~2/16) 受益人暴增 23.5% 來到 8.2 萬人，成長幅度居債券 ETF 之冠，勇奪人氣王。

究竟金融債有何魅力，和台灣人最愛的金融股差異在哪？國泰 10Y+ 金融債經理人鍾郁婕表示，全台金融股民合計近 850 萬人，這些人偏向保守、穩健的投資風格，追求穩定配息收入。但實際觀察幾檔熱門金融股配息表現，殖利率起起伏伏，去年更顯著下滑，這對需要掌握現金流數字的退休族或存股族來說，是一大硬傷。

以 Bloomberg 數據分析，金融股近 15 年 (2008/12~2023/12) 平均殖利率為 3.29%、年化波動度 19.4%，而金融債平均殖利率則是 4.3%、較金融股更高，年化波動度也僅 11.6%，兩者相差近 8%，也就是說，長期而言金融債的投資效益較高，「存金融股不如存金融債」。