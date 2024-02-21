美股市值前10強大洗牌 這檔ETF包下8檔「迅猛龍」等級尖牙股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-21 17:42

人工智慧 (AI) 絕對是近年科技界最重要的亮點，每次新科技的爆發式成長，都會為資本市場帶來驚人表現，美股市值排名大洗牌也反映了投資趨勢的方向。統計至 2 月 19 日，美股市值前 10 強大洗牌，與 AI 相關企業高達 8 家，多較一年前同期快速成長，檔檔都是搭上 AI 題材、市值龐大、成長快速的「迅猛龍」等級尖牙股，透過在台股掛牌的統一 FANG+ ETF(00757-TW) 就可以一口氣入手「8 龍」，搭上金龍獻瑞行情。

比較前一年同期市值榜單，破兆美元企業當時僅有微軟、蘋果、谷歌 (字母公司) 等 3 家，今年新增輝達、亞馬遜、Meta (臉書)。至於今年新進榜前 10 大的企業，包括 Meta、禮來、博通。

掉出榜外的則為往年常踞榜上的 VISA、聯合健康保險集團、埃克森美孚石油公司，可看出主流 AI 題材助長了科技巨擘的市值暴風式成長，並超車取代了傳統大企業，掀起市值排名更迭。

進一步觀察市值翻倍的企業，繪圖晶片大廠輝達目前牢牢掌控全球 AI 晶片市場，帶動市值狂飆到 1.79 兆美元，排名從全美第 7 名衝上第 3 名，年增率高達 240.88%，今年市值可望挑戰 2 兆美元。

Meta 也強勢進軍人工智慧，不但重組關鍵 AI 研究部門，且自研 AI 晶片，大舉補充 AI 發展的「彈藥庫」儲備，市值暴漲至上兆美元，年增率 169.31%，排名從第 11 名前進至第 6 名。

博通在網路通信、半導體技術及儲存技術上都扮演領先者角色，去年市值不到 2500 億美元，但隨著股價迭創新高，市值攀升至 5831 億美元，排名也從第 29 名快速竄升，首度躋身前 10 強，市值年增率 134.81%，成長也相當驚人。