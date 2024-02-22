半導體上游為王！00941 2/26開募 日股純度最高把握「芯」商機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 16:58

ChatGPT 為人工智慧 (AI) 演進揭開序幕，近期適逢台積電 (2330-TW) 熊本廠即將開幕，中國信託投信看好半導體上游為王，推出中信上游半導體 ETF (00941-TW)，將於 2 月 26 日開募，前三大成分股為艾司摩爾、巴斯夫、科林研發，經理人葉松炫強調，「今年股市好、好在半導體、半導體好在上游、上游好在日本」，00941 成分股日股純度最高，投資人可把握這波半導體「芯」時代榮景。

中信上游半導體經理人葉松炫表示，半導體產業鏈比一般投資人想像得大，除了熟為人知的 IC 設計、晶圓製造、封裝測試外，設備與材料商才是半導體產業核心中的核心，目前關鍵技術主要掌握在美國、歐洲、日本等國，且龍頭企業更具有技術專利、取代性低等護城河優勢，未來成長空間相對可期。

觀察目前市面上的全球半導體 ETF，00941 具備二大特色，一是國內首檔聚焦在半導體上游設備及材料廠 ETF，範圍涵蓋晶圓製造過程中會應用到的各種關鍵設備與材料，包含晶片原料矽晶圓、晶圓製程、封裝測試等，可謂是晶片製造的神隊友，支撐半導體核心產業鏈。

其次，00941 追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數，國家配置以美國、日本、荷蘭等為主，如全球最大晶片微影設備商艾司摩爾、全球最大半導體設備製造商應用材料、全球最大工業氣體供應商林德集團、日本最大半導體設備商東京威力科創等皆為重要的成分股，與在台掛牌的全球半導體 ETF 國家分布以美國為主，投資範圍更為廣闊。

值得注意的是，台積電熊本一廠本週六（24 日）開幕，可望帶動日本設備、材料供應鏈的商機。葉松炫說，日本半導體產業已經沒落 20 年，未來在台積電熊本廠落成後，可望重返世界舞台，直言「沒有玉山，富士山就走不動」，而台積電先進製程、封裝沒有材料與 ASML 機台，也難以國際化。

日股今年以來大漲逾 15%，其中半導體類股飆漲約 3 成，葉松炫強調，00941 成分股日股純度最高，其中 1 檔漲幅高達 78%，而台股部位僅持有崇越 (5434-TW) 及健策 (3653-TW)2 檔；媒體關注為何沒有台積電？葉松炫回應，電子產業獲利屬性是「上游吃肉、下游喝湯」，他們將台積電當作半導體中游，它的供應商才會被歸類為上游。

根據 Bloomberg 統計，日本晶片設備商投資額近 5 年成長 1.7 倍，預期有了台積電熊本一廠加持，包括東京威力科創在內的晶片設備商都能發揮「積」情效應。