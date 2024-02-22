〈焦點股〉搶搭AI熱潮 含「輝」量高ETF股價強勢表態
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 11:33
全球 AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 受惠需求強勁，第 4 財季營收、獲利雙雙超乎預期，本季展望持續樂觀看旺，激勵盤後股價大漲 10%。台股有多檔含「輝」量高的 ETF，包括國泰費城半導體 (00830-TW)、富邦未來車 (00895-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、統一 FANG+(00757-TW) 等，今 (22) 日股價也都強勢表態，上漲 2-4%。
其他輝達含量也很高的股票型 ETF 包括兆豐洲際半導體 (00911-TW)、元大全球 AI(00762-TW)、富邦元宇宙 (00903-TW)、永豐美國科技 (00886-TW)、國泰北美科技 (00770-TW)、富邦 NASDAQ(00662-TW) 等，今天也獲到買盤追捧，股價都上漲超過 1%。
輝達 (Nvidia) 於美股週三收盤後公布上季業績，由於 AI 晶片需求持續強勁增長，超乎華爾街預期，淨利達 122.9 億元美元，年成長 7.7 倍，大幅超越市場預估的 103.4 億元，營收較去年同期更是翻倍成長達 221 億美元，甚至預估本季營收還會再繼續成長至 240 億美元，同樣優於分析師原先預期，帶動股價盤後一度大漲 10%。
台股不僅與晶片龍頭股組成的費城半導體指數高度連動，近兩年因輝達強勁的財報，亦帶旺相關輝達概念股暴衝，觀察過去幾次輝達公布亮眼財報後，多掀起一波概念股跟漲熱潮。
以上一季 2023 年 11 月輝達財報公布之後的台股表現來看，台廠相關輝達概念股至昨天平均上漲約 2 成。然而，由於個股波動較大，投資人較難以掌握進出場時間點，法人建議可挑選成分股包含重量級輝達概念股。
不過，產業分布較均勻的台股大盤市值型 ETF，也能享受到輝達靓財報帶起的跟漲熱潮，例如國泰台灣領袖 50 ETF(00922-TW)，就囊括 7 檔重量級輝達概念股，包含台積電、聯發科、廣達等 AI 熱潮受惠大廠，合計投資比重近 5 成，持股同時也包含去年落後其他產業、今年補漲機會大的金融股，更能捕捉到後市產業輪動的補漲機會。
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