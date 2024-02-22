〈焦點股〉搶搭AI熱潮 含「輝」量高ETF股價強勢表態

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 11:33

輝達 (Nvidia) 於美股週三收盤後公布上季業績，由於 AI 晶片需求持續強勁增長，超乎華爾街預期，淨利達 122.9 億元美元，年成長 7.7 倍，大幅超越市場預估的 103.4 億元，營收較去年同期更是翻倍成長達 221 億美元，甚至預估本季營收還會再繼續成長至 240 億美元，同樣優於分析師原先預期，帶動股價盤後一度大漲 10%。

台股不僅與晶片龍頭股組成的費城半導體指數高度連動，近兩年因輝達強勁的財報，亦帶旺相關輝達概念股暴衝，觀察過去幾次輝達公布亮眼財報後，多掀起一波概念股跟漲熱潮。

以上一季 2023 年 11 月輝達財報公布之後的台股表現來看，台廠相關輝達概念股至昨天平均上漲約 2 成。然而，由於個股波動較大，投資人較難以掌握進出場時間點，法人建議可挑選成分股包含重量級輝達概念股。