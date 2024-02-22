Arm更新Neoverse CSS路徑圖 聯詠、瑞昱入列生態系夥伴

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-22 18:27

Arm(ARM-US) 今 (22) 日發表次世代 Arm Neoverse 技術，更新 Neoverse 產品路徑圖，將運用新型 N 系列 IP 延續 Neoverse 運算子系統 (CSS) 路徑圖，同時也宣布 Arm Total Design 的夥伴，除了常見國際 IP 大廠外，台廠包括聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW) 都入列。

外界看好，聯詠、瑞昱與 Arm 合作後，有助在基於 Neoverse 運算子系統 (CSS) 上進一步承接 ASIC(客製化晶片) 訂單，尤其 CSS 主要瞄準的是 AI、資料中心應用，都是兩家業者過往積極跨入的領域，不僅可強化公司競爭力，也等同進軍先進封裝領域。

Arm 此次透過新型 N 系列 IP 延續 Neoverse CSS 路徑圖，提升效能效率，相較於 Neoverse CSS N2，Neoverse CSS N3 的每瓦效能顯著提升 20%，也是首次將 CSS 導入以效能為主的 V 系列產品，新款 Neoverse CSS V3 是以全新 Neoverse V3 IP 為基礎，每插槽效能比前代 Neoverse CSS 產品高出 50%。

Arm 指出，市面上的通用 CPU 已無法因應基礎設施的需求，包括 AWS、Microsoft 及 NVIDIA 等科技巨擘，都已重新設計和最佳化各自的完整堆疊，範圍涵蓋晶片、軟體及系統，以針對這項要求嚴苛的全新工作負載，達到效能、效率及最終的總持有成本效益的要求。

Arm 資深副總裁暨基礎設施事業部總經理 Mohamed Awad 表示，業界的領先企業選擇 Arm Neoverse 做為他們實現世界人工智慧願景的基礎，公司感到相當自豪。這不但證明了我們的技術領導地位，也展現合作夥伴自由創新以及生態系的強大實力，將技術、彈性及夥伴關係結合在一起。