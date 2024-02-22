券商公會陳俊宏：國際不穩定因素不擴大 台股有望衝上2萬點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-22 16:14

券商公會理事長陳俊宏今 (22) 日指出，若今年各種國際不確定因素並未再擴大，台股還是有上 2 萬點的機會，而對券商而言，量能的擴增比點數更是重要，券商公會已設定今年三大發展目標，包括籲請現股當沖證交稅率減半常態化、推動調降權證掛牌費，以及完備資金融通服務。

陳俊宏指出，若中國經濟止穩、國際戰爭局勢緩解，台股的確有衝上 2 萬點的機會，不過，對券商而言，量能同步擴增更是重要。

陳俊宏進一步說明，證券市場有量才有價，而證交稅是交易成本中最重要的一環，鑑於現股當沖證交稅率減半政策將於年底屆期，公會籲請財政部及金管會站在經濟發展的制高點，儘快做政策評估及啟動修法，讓實施成效良好的現股當沖證交稅率減半能夠常態化，以持續活絡股市動能並協助企業籌資。

為了有利權證市場開創新局，券商公會希望證交所及櫃買中心秉持權證市場共榮互惠的精神，調降權證掛牌費並建立合理收費機制，讓業者得以透過造市申報買賣報價方式回饋給投資人，全力衝刺帶動權證市場發展。

而在完備資金融通服務方面，券商公會力拚推動券商可辦理認股融資，研議不限用途款項借貸業務增加外國債券為擔保品，強化分戶帳運用功能以提升投資人使用效益。