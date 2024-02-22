群創去年虧186億元 每股損失2.01元 決議不分派股利

面板大廠群創 ( 3481-TW ) 今 (22) 日公告去年財報，第四季稅後淨損為 32.36 億元，虧損較前季擴大 7 成，每股損失 0.36 元；全年稅後淨損 186.42 億元、則較前年收斂 33%，每股損失 2.01 元，公司董事會也決議不分派股利。

群創說明，去年全球總體經濟受到升息及通膨等不確定因素影響，消費市場需求保守。不過，面板廠透過產能調控，維持供需平衡，群創也依客戶需求動態調配產能及提高生產效率、精實成本、並持續優化產品組合，因此去年毛利率年增 4.6 個百分點。

出貨量方面，群創表示，去年第四季整體出貨面積 596 萬平方公尺，季減 7.8%，液晶面板售價為每平方公尺 269 美元；營收以產品應用別區分，電視為 35%、可攜式電腦為 18%、車用產品為 27%、手機及商用產品為 14%、桌上型螢幕為 6%。