群創去年虧186億元 每股損失2.01元 決議不分派股利
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-22 20:55
面板大廠群創 (3481-TW) 今 (22) 日公告去年財報，第四季稅後淨損為 32.36 億元，虧損較前季擴大 7 成，每股損失 0.36 元；全年稅後淨損 186.42 億元、則較前年收斂 33%，每股損失 2.01 元，公司董事會也決議不分派股利。
群創去年第四季營收 534 億元，季減 7.4%、年增 11.5%；毛利率 3.4%，年減 3.8 個百分點、營業淨損 31.74 億元，較前季擴大 1 倍，折舊及攤銷為 76 億元。群創去年營收 2117.4 億元，年減 5.4%、毛利率 1.5%，較前年負轉正，營業淨損 187.1 億元。
群創說明，去年全球總體經濟受到升息及通膨等不確定因素影響，消費市場需求保守。不過，面板廠透過產能調控，維持供需平衡，群創也依客戶需求動態調配產能及提高生產效率、精實成本、並持續優化產品組合，因此去年毛利率年增 4.6 個百分點。
出貨量方面，群創表示，去年第四季整體出貨面積 596 萬平方公尺，季減 7.8%，液晶面板售價為每平方公尺 269 美元；營收以產品應用別區分，電視為 35%、可攜式電腦為 18%、車用產品為 27%、手機及商用產品為 14%、桌上型螢幕為 6%。
若以產品尺寸別區分，10 吋以下為 17%、10-20 吋為 32%、20-30 吋為 15%、30-40 吋為 7%、40 吋以上為 29%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比維持 72%、28%。
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇