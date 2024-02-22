〈房產〉造價大漲成致命傷 北市已核准危老改建案98件失效

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-22 12:26

根據台北市建管處最新危老案件統計顯示，北市累計核准 913 件，顯示危老改建在台北市正穩定推動，不過受到近年造價大漲衝擊，危老推動遇到成本大增的問題，統計目前累計北市已經有 98 件危老備註失其效力，這波造價上揚對於小基地衝擊最為顯著，98 件失效的案件中就有 71 筆是面積未達 150 坪的小基地開發案。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波造價大漲，對於先前就談好的整合案與營造廠都造成許多壓力，尤其小面積的開發案本來造價成本就高，面臨造價大幅上揚，每坪造價成本上揚幅度更大，例如北市有小面積的開發案，造價上揚前評估每坪造價約 18 萬元，這波造價上揚發包後每坪單價已經達 30 萬元，造價上漲幅度達 6 成多，除了造價上揚成本增加外，小基地要找營造廠發包的難度也很高，成本上揚的確是當前小基地危老案件的致命傷。

統計顯示，北市推動危老改建頗有成效，累計目前已經核准 913 案，不過累計也有 98 件危老備註失其效力，1 案撤銷，其中就有 71 筆的基地面積不到 150 坪，屬於小面積的開發案件，其中 2020 失其效力案件數有 40 案，2021 失其效力案件有 32 案，正是造價開始走揚的時間點。