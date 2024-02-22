〈美股盤後〉那指連三黑 輝達財報撐起「全村希望」台積電ADR升

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-02-22 06:15

交易員謹慎等待全球 AI 指標輝達財報公布，輝達股價延續前一日跌勢，那斯達克指數週三 (21 日) 收黑超 0.3%，連續第三個交易日下跌。

所幸「美股全村希望不滅」，輝達週三盤後最新財報強於預期，上一財季的營收為 221 億美元，高於分析師預測的約 204 億美元。淨利為 122.9 億美元，去年同期為 14.1 億美元。

該公司也預測本季銷售額約 240 億美元，優於華爾街預期，預告人工智慧將迎來更大繁榮，推動該公司盤後股價漲約 6%。台積電 ADR 盤後股價攀升超 2%。

此外，市場的目光也聚焦於聯準會的最新會議紀要，內容表明央行並不急於降息，聯準會官員決定維持關鍵隔夜借款利率不變，並表示在聯邦公開市場委員會對通膨放緩「更有信心」之前不會降息。

「聯準會傳聲筒」Nick Timiraos 表示：「在上個月的政策會議上，只有兩位官員強調了將利率維持在過高水準太久的風險，更多的聯準會官員表示，他們擔心的是過早降息和物價壓力根深蒂固。」

聯準會將於 3 月 19 和 20 日舉行下一次 FOMC 貨幣政策會議，路透社最新調查顯示，多數分析師預計聯準會將在 6 月調降聯邦基金利率；並表示更大的風險來自降息晚於預期，而非早於預期。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 稱擔心一旦商品價格通膨告一段落，服務業價格漲幅仍將居高不下。預計在消費者感到不滿之前，商家還會繼續漲價。

地緣方面，法新社報導，歐盟原則上同意對俄羅斯實施第 13 輪制裁，擬俄烏戰爭屆滿 2 年的當天批准。

路透引述消息人士指出，繼華為 Mate 60 Pro 之後，美方瞄準中芯國際，據悉，去年底美國商務部向中芯國際的美國供應商發出數十封信函，暫停對中芯國際最先進工廠出售產品的許可。

美股週三 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 48.44 點，或 0.13%，收 38,612.24 點。

那斯達克指數下跌 49.91 點，或 0.32%，收 15,580.87 點。

標普 500 指數上漲 6.29 點，或 0.13%，收 4,981.8 點。

費城半導體指數下跌 10.51 點，或 0.24%，收 4,446.36 點。

NYSE FANG + 指數下跌 40.48 點，或 0.42%，收 9,577.90 點。

標普 11 大板塊僅科技股滑落，能源、公用事業領漲 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王互有消長。Meta (META-US) 下跌 0.68%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.42%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.01%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.90%。

道瓊成分股多走高。Nike (NKE-US) 上漲 1.91%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.9%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 1.48%；Walgreens(WBA-US) 下跌 2.51%；IBM (IBM-US) 下跌 2.36%。

台股 ADR 多揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.01%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.63%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.08%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 摔落 2.85% 至每股 674.72 美元，但盤後股價噴漲約 6%。輝達週三盤後公布財報告捷，銷售額達到新高，同時財測優於預期，凸顯人工智慧繁榮的趨勢仍然強勁，輝達執行長黃仁勳形容「全球各公司、產業和國家對 AI 的需求正在激增。」

由於輝達揭示人工智慧技術的強勁需求，安謀 (ARM-US) 和台積電 ADR (TSM-US) 等 AI 股盤後股價群起跳漲。

另外，台積電宣布代子公司 TSMC Partners 公告，以每股 119.47 美元處分 85 萬股安謀 (Arm) 股票，交易總金額 1.02 億美元，獲利 5800 萬美元。安謀 (ARM-US) 收紅 1.33% 至每股 123.39 美元。

全球智慧型能源龍頭 SolarEdge (SEDG-US) 暴跌 12.18% 至每股 74.14 美元，由於住宅需求放緩和庫存增加，SolarEdge 公布本季營收指引低於預期，週三該公司股價跌約 14%。

亞馬遜 (AMZN-US) 衝高 0.90%，藥妝連鎖店 Walgreens (WBA-US) 下降 2.51%，標普道瓊指數公司週二公告，亞馬遜將加入道瓊工業平均指數，取代 Walgreens ，於下週一開盤前生效。

三星電子 (Samsung Electronics Co.) 在去年第四季出售其所持艾司摩爾 (ASML-US) 全部剩餘股份，這是該公司向晶片製造新領域擴張努力的一部分。艾司摩爾收跌 0.44% 至每股 834.00 美元。

英特爾 (INTC-US) 收黑 2.36% 至每股 43.47 美元，英特爾週三美國聖荷西首次舉辦晶圓代工服務大會 (IFS Direct Connect)，英特爾代工服務高級副總裁兼總經理 Stu Pann 會前表示，他的任務是使 Intel Foundry Services(IFS) 成為全球領先的晶片製造商，到 2030 年，成為世界第二大代工廠。

華爾街分析

LPL Financial 全球策略師 Quincy Krosby 週三盤前稱：「美股能否支撐住一個需要關鍵催化劑的市場？隨著降息預測回落，股市沒有明顯的催化劑，財報和財測成為股市持續成長的次佳催化劑，市場變得更加挑剔，也越來越貪婪。」

德意志銀行策略師 Jim Reid 提到：「一個重要的亮點將是輝達盤後公布的財報。從央行方面來看，我們將得到聯邦公開市場委員會 1 月份會議的紀要，並聽取政策制定者的意見。」