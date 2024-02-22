不僅晶片股！輝達AI榮景帶動資料中心業務 這4家水漲船高

鉅亨網編譯許家華 2024-02-22 09:16

人工智慧 (AI) 榮景不只讓輝達 (NVDA-US) 晶片銷售大增，資料中心的成長也如火如荼。

Schneider Electric 執行長 Peter Herweck 指出，比起傳統伺服器託管程度 (例如 Netflix)，運行所有 AI 模型和演算法的晶片需要 4 倍以上的電力和基礎設施才能執行。

輝達的資料中心業務第三季營收達 145 億美元，年增 279%。總部位於巴黎的 Schneider 也是如此。

Schneider 也是建置和運行資料中心所需的最大電氣硬體和軟體供應商之一，其中包括中壓、低壓和冷卻產品以及不間斷電源供應器等。2023 年營收接近 390 億美元，過去 3 年營收的年增率均約 8%。

Herweck 指出，若觀察美國目前的重大需求驅動因素，可發現這是資料中心的世界。Schneider 去年約有 21% 的業務來自資料中心，較 2002 年約 19% 的占比提升。Herweck 預計，未來幾年 Schneider 資料中心業務將以兩位數百分比的速度成長，因此該營收占比也將提升。

Herweck 表示，其公司已實現資料中心設計和生產的「工業化」，意味品質更高、成本更低、可重複性更高，且錯誤率下降。

資料中心的榮景有利 Schenider，但同時競爭對手也戮力打造資料中心，例如 Eaton (ETN-US)。另外，Vertiv Holdings (VRT-US) 和 nVent Electric (NVT-US) 也生產對資料中心設計和運作息息相關的硬體和軟體。

這 4 家股票受益於資料中心的繁榮，截至周三，Schneider 的 ADR 過去 12 個月上漲 34%。Eaton、Vertiv 和 nVent 同期分別上漲 62%、306% 和 38%，而標普 500 指數和那斯達克指數過去 12 個月分別上漲約 24% 和 36%。

Vertiv 漲幅驚人，其 2022 年底時的股價以次年獲利計算，本益比約 26，現在本益比約 28，顯見獲利成長快速。

其他三家公司的情況類似，但本益比擴張再多一些。以 2024 年預估 EPS 計算，Eaton 當前本益比自 2022 年底約 21 上升至約 27；nVent 本益比自約莫 16 上升至 19；Schneider 本益比自約莫 18 上升至 24。

只要輝達繼續公布強勁業績，這 4 家股票的高本益比可能就不危險。

輝達周三公布第四季財報和財測均優於預期，AI 帶動晶片需求激增，緩解美國對中國實施晶片出口禁令的衝擊。財報公布後，輝達盤後大漲 9% 以上。作為衡量 AI 需求的指標，資料中心營收年增 409%，達 184 億美元，遠勝預期。