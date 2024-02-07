房貸利率再起 美國購屋房貸需求上周持平

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-07 20:54

房貸需求正在努力應對再次上升的利率。尤其是購屋者正在退出市場。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周增加 3.7%，全都是再融資活動。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.78% 上漲至 6.80%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.65（包括發起費）降至 0.59 支付。

該周平均值並未完全反映利率在上周五 (2 日) 美國勞工部公布 1 月就業數據遠高於預期後的大漲。根據《抵押貸款新聞日報》報導，該報告發布後，30 年期固定利率平均上漲 29 個基點；周一 (5 日) 的製造業報告也高於預期，又上漲 12 個基點。這兩次大漲創造了 2020 年 3 月以來房貸利率的第三大漲幅。

雖然上周大部分時間利率較低，但購屋房貸申請仍較前周下降 1%，較一年前同周下降 19%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示：「與 2023 年最後一季相比，2024 年年初的購屋活動一直很強勁。然而，由於住房供應量較低，購買活動仍弱於一年前。」

房貸再融資申請本周增加 12%，較去年同期增加 1%。雖然周增幅可能看來很大，但基期太低，即使是少量的需求也會導致百分比變化很大。 房貸活動再融資占比從前周的 34.2% 增加到總申請量的 35.4%。