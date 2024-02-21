吉利汽車旗下豪車品牌路特斯將以SPAC方式在那斯達克掛牌
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-21 18:37
吉利集團旗下豪華電動車製造商蓮花科技股份有限公司 (路特斯科技) 的首次公開發行 (IPO) 申請，最近獲得中國證監會的批准。蓮花科技將透過與海外特殊目的收購公司 L Catterton Asia Acquisition Corp (LCAA-US) 的合併，在美國那斯達克上市。
2023 年 12 月，路特斯科技宣布已簽署 2023 年約 87 億美元的私募股權投資融資和可轉換票據協議，總計收到約 75 億美元的新融資承諾，但須滿足特定的成交條件。這些新的融資承諾是在路特斯於 2023 年 4 月 28 日宣布的 12 億美元融資承諾之外做出的。所有融資協議均根據 55 億美元的投資前估值。這將使路特斯的自由流通量預計超過 19%。
2023 年 2 月，路特斯科技與特殊目的公司 L Catterton Asia Acquisition Corp 簽訂合併協議，新公司估值為 588.8 億美元。原計劃於 2023 年下半年完成合併，並在那斯達克上市，股票代號為「LOT」。不過，目前併購上市的可能性比預期慢。
路特斯科技成立於 2021 年 8 月，總部位於素有「中國車谷」之稱的武漢經濟開發區。
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